Unfall auf Kreuzung - Wendemaschine brennt: Rund 40.000 Euro Schaden

Zwei Meldungen der Polizei aus Saalfeld-Rudolstadt und dem Kreis Sonneberg

Auf der Kreuzung krachte es

Zwei Autos stießen nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 7 Uhr an der Kreuzung "Wegspinne", auf der Landstraße zwischen Lichtenbrunn und Lichtenberg zusammen. Laut Aussage des 76-jährigen Opel-Fahrers hielt dieser am Stopp-Schild an.

Beim Losfahren übersah er jedoch einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Ford-Fahrer. Beim Zusammenprall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zum Glück bleiben beide Fahrer unverletzt.

Heu-Wendemaschine brannte: Rund 40.000 Euro Schaden

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13:30 Uhr beim Brand einer Heu-Wendemaschine auf dem Feld zwischen Ehnes und Almerswind im Kreis Sonneberg. Grund war laut Polizei vermutlich die verstopfte Kühlung der Maschine, wodurch diese Feuer fing. Zum Glück konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Dennoch entstand Schaden von etwa 40.000. Verletzt hat sich beim Brand niemand.

