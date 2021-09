Unfall mit Bagger auf der B90 bei Leutenberg

Auf der Bundesstraße 90 zwischen Leutenberg und Hockeroda kam es zu diesem Unfall mit einem Bagger.

Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 90 zwischen Leutenberg und Hockeroda. Eine 71-jährige Fahrzeugührerin fuhr laut Polizei die Bundesstraße in Richtung Hockeroda hinter einem späteren Unfallzeugen sowie einem 61-Jährigen, welcher einen Bagger fuhr.

Als der Baggerfahrer sowie der Zeuge nach links abbiegen wollten und daher die Geschwindigkeit verlangsamten, setzte die 71-Jährige zum Überholen an. So kam es zur Kollission zwischen der Überholenden und dem Baggerfahrer, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Es gab keine Verletzten, den PKW der Verursacherin barg ein Abschleppunternehmen. Während der Bergungsmaßnahmen kam es zu zeitweisen Verzögerungen im fließenden Straßenverkehr.

