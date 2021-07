Unfall mit vier Autos - Auf Ölspur ausgerutscht und verletzt - erneut in Laube eingebrochen

Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Auto schob drei PKW aufeinander

Ein 84-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit seinem Fiat entlang der Werner-John-Straße in Rudolstadt. Er übersah einen PKW, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf zwei weitere geparkte Autos geschoben. An allen vier Pkw entstand Sachschaden. Das Verursacher-Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zum Glück verletzte sich niemand.

Auf Ölspur ausgerutscht und verletzt

Sonntagabend waren ein 15-jähriger sowie ein 18-jähriger Moped-Fahrer auf der Bundesstraße 88 zwischen Schwarza und Saalfeld unterwegs. Bei Befahren des Beschleunigungsstreifens zur Bundesstraße 85 rutschten die Fahrer mittig der Fahrbahn auf einer ölartigen Flüssigkeit aus und stürzten. Beide erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

Erneuter Einbruch in Gartenhaus

Sonntag gegen 18.45 Uhr meldete eine Garten-Inhaberin den Einbruch in ihr Gartenhaus in der Nähe des Luna-Parks in Lehesten. Aus den Räumen ließen die unbekannten Täter Werkzeuge und Holz im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro mitgehen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach Angeben der Geschädigten war dies bereits der zweite Einbruch in das Gartenhaus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.