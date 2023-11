Blick auf Gorndorf. In Saalfelds größtem Stadtteil gab es am Dienstagabend einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Unfall mit vier Fahrzeugen am "Spaßkreisel" in Saalfeld

Saalfeld Ein 23-jähriger gerät mit seinem Pkw in der Gorndorfer Straße ins Schleudern - die Folgen dürften schmerzhaft sein

Als der Auto Club Europa in diesem Jahr die Kreisverkehre der Kreisstadt auf ihre Funktionalität hin untersuchte, wurde der Kreisel in der Gorndorfer Straße noch als "Spaßkreisel" verspottet. Ein kleiner Schlenker und schon ist man an der Abfahrt zur Rathenaustraße vorbei. Just dort passierte am Dienstagabend ein Unfall mit vier beteiligten Pkw.

Drei geparkte Fahrzeuge werden beschädigt

Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Unterwellenborn sei der 23-jährige Fahrzeugführer gegen 21.50 Uhr ins Schleudern geraten und mit einem geparkten Pkw kollidiert, sagte Saalfelds Polizeisprecher Christopher Hertel am Mittwoch dieser Zeitung. Durch den Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug auf zwei weitere Pkw geschoben.

Atemalkohol von gut 0,8 Promille festgestellt

Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden, der unfallverursachende Fahrer verletzte sich leicht. Bei ihm wurden bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten etwas mehr als 0,8 Promille Atemalkohol festgestellt.