Unfall sorgt für Behinderung - Hochwertige E-Bikes gestohlen

Saalfeld / Rudolstadt. Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Unfall sorgt für Behinderung auf Rudolstädter Kreuzung

Mittwochmittag sorgte ein Verkehrsunfall in der Kreuzung Herbert-Stauch-Straße / Käthe-Kollwitz-Straße in Rudolstadt für Behinderungen im Straßenverkehr.

Ein 49-Jähriger fuhr dort in die Kreuzung auf der linken Fahrspur Richtung Rudolstadt ein. Eigenen Aussagen zufolge kam der Fahrer möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Linksabbiegerfahrspur und kollidierte mit einem dort wartenden PKW. Wegen des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter über die Kreuzung geschoben, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. In dem unfallverursachenden PKW waren zwei weitere Insassen, wovon eine Person leicht verletzt wurde. Ein Abschleppunternehmen schleppte die Autos ab.

Zwei hochwertige E-Bikes gestohlen

Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten in der kürzlichen Vergangenheit (Zeitraum nicht näher eingrenzbar) auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg ein. Durch Ausheben einer Kellertür gelang es dem Unbekannten schließlich, zwei hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Saalfelder Polizei.

