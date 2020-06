Saalfeld. In Saalfeld kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Ein Beteiligter war völlig betrunken.

Unfallbeteiligter in Saalfeld mit über zwei Promille

Am Mittwochnachmittag kam es in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei kollidierten ein 63-Jähriger und ein 61-Jähriger an einer Engstelle mit ihren Fahrzeugen. Als die Polizei zum Unfallort kam, habe sie bei dem 63-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt.

Ein durchgeführter Test habe einen Wert von 2,30 Promille ergeben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme gebracht und sein Führerschein sichergestellt.