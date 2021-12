Meine Meinung Unfassbare Tragödie in Rudolstadt-Cumbach

Thomas Spanier über einen Skandal in Cumbach.

In Rio de Janeiros wichtigstem Covid-Krankenhaus ist Mitte November der vorerst letzte Patient aus der Notaufnahme entlassen worden. Während er beide Daumen nach oben hob, schoben drei Pfleger den 70-jährigen Adelino Gomes Silva Filho per Rollstuhl symbolisch aus dem Ronaldo-Gazolla-Krankenhaus. Wäre er nicht zweimal geimpft gewesen, wäre der Mann laut eigener Aussage gestorben. „Die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, sind verrückt“, sagte Gomes.

Während man im schwer getroffenen Brasilien, das Deutschland bei der Impfquote längst überholt hat, das vorläufige Ende der Pandemie feiert, sterben zur selben Zeit in einem Altenheim im grünen Herzen Deutschlands innerhalb von wenigen Wochen mit Stand Montag 26 Menschen an oder mit Corona. Das ist eine unfassbare Tragödie, die hätte verhindert werden können und müssen.

Nicht in erster Linie durch die Heimleitung, über deren Salami-Taktik bei der Bekanntgabe der Zahl der Opfer noch geredet werden muss. Angebote zum Impfen und zum Boostern gab es rechtzeitig und ausreichend. Der eigentliche Skandal ist, dass ein Drittel der Bewohner in Cumbach dem Virus ohne jeden Impfschutz ausgeliefert war, weil entweder sie selbst oder die Angehörigen das so entschieden hatten. Trauriger geht’s nicht.