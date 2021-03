Unmut über Sparkasse in Saalfeld-Rudolstadt hält an

In die ehemalige Sparkassenfiliale in der Coburger Straße in Gräfenthal ist vor rund einem Jahr der Sozialdienst „Elisabeth von Thüringen“ eingezogen. Im Sommer 2017 hatte sich die Kreissparkasse aus Gräfenthal zurückgezogen und ihre Kunden auf die Geschäftsstelle in Probstzella verwiesen.