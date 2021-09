Unruhe und viele Fragen

Heike Enzian zum Start in das neue Schuljahr.

Der Start in ein neues Schuljahr ist immer spannend. Doch dieses Jahr kommen noch viel Unruhe und Aufregung dazu. Selbst wenn der Stundenplan gebaut, die Klassen zusammengesetzt und die Lehrer aufgeteilt sind, bleiben viele Fragen.

Stichwort Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Wochen. Da wird einiger Ärger in die Schulhäuser getragen, den dort niemand gebrauchen kann. Hilfe „von oben“ ist da kaum zu erwarten. Auf den Schulfluren hört man jetzt schon davon: Der versprochene Elternbrief des Ministers wird erst wieder am Freitagnachmittag kommen. Aber das kennt man ja schon.

Dann ist da immer noch die bange Frage: Was passiert, wenn die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Luftfilter gibt es noch nicht an den hiesigen Schulen. Lediglich die CO2-Ampeln sollen etwas Sicherheit geben. An den städtischen Schulen in Saalfeld und Rudolstadt gibt es sie schon, für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises sollen sie kommen.

Um so beeindruckender, mit welcher Routine die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer an ihre Arbeit gehen. Sie entscheiden vor Ort. Sie tun, wozu sie berufen sind: Sich um ihre Schülerinnen und Schüler kümmern, Wissen und Werte vermitteln, den „Laden“ Schule am Laufen halten. Dafür schauen sie nicht auf die Uhr. Und ja, viele von ihnen tun es gern, sogar mit Freude. Wenn man sie lässt.