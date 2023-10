Untere Saalstraße in Saalfeld nach Havarie vollgesperrt

Eine Havarie an der Gasleitung ist der Grund für die Vollsperrung an der unteren Saalstraße in Saalfeld. Die Einschränkungen wegen der Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung sollen bis Ende Oktober bestehen bleiben.

Saalfeld Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung an der Gasleitung führen bis Monatsende zu Einschränkungen

Kein Durchkommen gibt es seit einigen Tagen in Saalfeld an der unteren Saalstraße in Richtung Am Hügel. Mit Barrieren ist der Bereich abgesperrt, ein Bagger hat das Pflaster sorgsam ausgehoben und neben einem Graben aufgestapelt.

Grund ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine Störung an der Gasleitung in diesem Bereich. Die Havarie macht sofortige Tiefbauarbeiten erforderlich, um den Schaden zu beheben. Die Vollsperrung betrifft in der Saalstraße den Bereich der Haus-Nummern 48 bis 52. Fußgänger und Radfahrer können die viel genutzte Verbindung zwischen Stadtzentrum und Bahnhof aber passieren.

Betroffen von den Einschränkungen, die voraussichtlich bis zum 30. Oktober andauern sollen, ist auch die Straße Am Hügel, die durch die Sperrung nur noch über die Webergasse zu erreichen ist und im Bereich Saalstraße zur Sackgasse wird.