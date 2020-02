Drei Fragen an: Cornelia Gernhardt, Initiatorin einer Unterschriftenaktion gegen die Baumfällungen in Bad Blankenburg

Unterschriften gegen Baumfällung in Bad Blankenburg

1. Welches Ziel verfolgt die Unterschriften-Aktion?

Es handelt sich dabei um eine Unterschriftensammlung für einen Einwohnerantrag. Er soll eine erneute Abstimmung über die Fällung der Kirschblütenbäume an der Schwarzburger Straße vom Stadtrat verlangen. Vor gar nicht langer Zeit wurden dort bereits Kirschblütenbäume gefällt, ohne dass es zuvor großartig angekündigt wurde. Diesmal gab es eine Ankündigung, und ich habe mich erkundigt, welche Möglichkeiten den Einwohnern bleiben, das zu unterbinden. Ich las von dem Einwohnerantrag und sammle seitdem Unterschriften. Wir brauchen mindestens 60, haben aber bereits um die 100 – aus meiner Sicht ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bad Blankenburger nicht wollen, dass die Bäume gefällt werden.

2. Wie geht es weiter?

Mitte dieser Woche möchte ich die Unterschriften an die Stadt geben. Da es genügend Teilnehmer gibt, muss der Stadtrat den Punkt in seiner nächsten Sitzung noch einmal aufnehmen und darüber abstimmen. Ich hoffe auch darauf, dass diese Aktion zukünftig ein bisschen mehr Transparenz bewirkt und dass die Menschen mehr einbezogen werden. Es gibt unterschiedliche Informationen, die von überall her durchsickern – gerade bezüglich des Zustandes der Bäume. Viele sagen, dass sie in Ordnung seien und eine Fällung nicht nötig. Wir möchten auch gern die offiziellen Gutachten sehen, die wohl zuvor eingeholt wurden.

3. Warum ist Ihnen der Erhalt der Bäume so wichtig?

Sie gehören schon so lange zum Stadtbild – die Generationen vor uns haben sie einmal gepflanzt und damit unserer Stadt gestaltet. Ebenso ist unsere Fröbel-Eiche wichtig und ein Naturdenkmal. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten so viele Bäume fällen lassen, es sieht teilweise schon grausam aus. Bad Blankenburg war einmal eine grüne Stadt und so sollte sie auch naturverbunden bleiben.

Interview: Dominique Lattich