Unterweißbach: Eine halbe Stunde Niagara-Tosen im Schiefergebirge

Wie aus einem gigantischen Wasserwerfer schießen beim sogenannten Armaturentest bis zu 12.000 Liter Wasser pro Sekunde in die Lichte und damit rund das Fünfzigfache ihres normalen Durchflusses. Mit der monatlich durchgeführten Kontrolle wird vor allem das Funktionieren der hydraulischen Sperrklappen an den bis zu einem Meter Durchmesser aufweisenden Grundablässen überprüft.

Unterweißbach. Ein mehr grauer denn blauer Wintervormittag, die Lichte murmelt eher als Bächlein gen Unterweißbacher Freibad. Dann auf einmal ein anschwellendes Rauschen, schließlich Donnern im Tal, der Bach schwillt zum Flüssschen und hier, direkt unterhalb der Staumauer, zum weiß gischtenden Wasser-Orkan, dass man sich fast an den Niagara-Fällen glaubt.

Mannsdick schießt das Wasser aus den Grundablässen ins Tosbecken, schieben sich Tropfenschwaden talabwärts. Bis nach reichlich fünf Minuten wieder Ruhe einkehrt, eine kurze Pause, bis sich der nächste Ablass öffnet und das Spektakel wieder beginnt. Fünfmal geht das so, rund ein halbe Stunde lang, und sozusagen die Hand am Hahn hat Matthias Lödel, Staumeister der Thüringer Fernwasserversorgung. „Armaturentest“ nennt sich das Spektakel, zu dem Lödel eigens vom Leitstand an der Sperrmauer-Krone die rund 103 Höhenmeter nach unten fährt.

"Feuchter" Test nur in der kalten Jahreszeit möglich

„Wir prüfen damit die Funktionsfähigkeit der Absperranlagen der Grundablässe, also ob sich die Sperrklappen problemlos öffnen und schließen lassen“, erläutert Lödel. Während vom Frühjahr bis in den Herbst dies zwar auch monatlich erfolgt, aber dank verschlossener Einläufe sozusagen nur im Trockenbetrieb, wird zwischen November und März „feucht“, also mit vollem Wasserdruck der rund 38 Millionen Kubikmeter vor der Mauer getestet. Den „feuchten“ Test könne man vor allem wegen der strengen ökologischen Regeln nur in der kalten Jahreszeit durchführen, wenn die zusätzlichen Wassermengen an der natürlichen Wassertemperatur in Lichte und Schwarza fast nicht verändern und ohnehin die Gewässer nur spärlich gefüllt sind.

Bis zu 12.000 Liter pro Sekunde schießen ins Flussbett Wobei im Grunde weit mehr getestet wird als nur das Öffnen und Schließen der bis zu einem Meter Durchmesser ausweisenden Sperrklappen. „In ganz kleiner Schrift passt das ganze Messprogramm auf drei A-3-Bögen“, verrät Lödel, „das sind ein paar hundert Werte, die geprüft werden“.

Das weitaus meiste erfolgt automatisch und lässt sich auch vom Leitstand steuern, doch etliche Kontrollen etwa zur inneren Stabilität der Sperrmauer erfolgen auch händisch respektive per menschlichem Auge – schon allein um sicherzugehen, dass die Kontrolltechnik auch richtig arbeitet.

Tests bleiben für die Wasserverbraucher unbemerkt

Obwohl während des Tests bis zu 12.000 Liter Wasser pro Sekunde ins Lichtebett schießen und damit fast das Fünfzigfache des normalen Winter-Durchflusses, bleibt das auf Unterweißbach und erst recht auf die Schwarza-Anliegerorte praktisch ohne Auswirkungen. Lediglich für einige Minuten hebt sich der Lichte-Pegel so weit, dass das Wasser auf voller Breite des Bachbettes rinnt.

Immer wieder erhobene Behauptungen, der Test-Schwall würde Eisgang in der Schwarza bis Bad Blankenburg auslösen, dürften eher ins Reich der Mythen und Märchen gehören. Und auch die fast 350.000 Bezieher von Trinkwasser aus der Talsperre müssen nicht Sorge haben, dass zu den Testzeiten etwa ihr Wasserhahn Luft spuckt: Staumeister Lödel macht zwar bei der Armaturenkontrolle auch mal den Schieber der Rohwasser-Entnahme dicht, doch im mehr als zehn Kilometer langen Lichtestollen ist Platz für fast eine ganze Tagesentnahme aus der Talsperre – da machen ein paar Hundert fehlende Kubikmeter über wenige Minuten nichts aus, versichert Lödel.

Keine Probleme, so lautet der Befund nach dem aktuellen Test, wie fast immer. Darauf zu verzichten, kommt trotzdem nicht infrage. Denn manchmal zeigen die Kontrollen dann doch dringenden Handlungsbedarf auf. Wie im vorigen Jahr, als zwei Absperrklappen nicht so recht funktionierten und deshalb erneuert wurden. Oder wie vor etlichen Jahren, als beim Öffnen des einen großen Grundablasses Teile der Ringkammer-Belüftung mit herausgeschleudert wurden.

Dass Treibholz oder irgendwelche Fremdkörper, die zuvor in der Talsperre gelandet waren, per Armaturentest ausgespült werden, komme hingegen praktisch nicht vor: „Was oben schwimmt, wird per Boot eingesammelt und was absinkt, bleibt unten“, fasst der Staumeister lakonisch zusammen. Dann, nach dem fünften Grundablass, ist wieder Ruhe an der Staumauer. Nur die Eisschicht auf der Zufahrtstraße ist wieder ein Stück dicker geworden.