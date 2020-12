Unterweißbach macht sich Luft im Wald

Die waldreiche Kommune an der Mündung vom Lichte- in das Schwarzatal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) besinnt sich angesichts der anhaltend komplizierten ökonomischen und ökologischen Lage in den kommunalen Forsten jetzt wieder auf die bürgerschaftliche Eigeninitiative und ruft die Aktion “Unterweißbach macht sich Luft” ins Leben. Im Rahmen dieser Aktion gebe es, so eine entsprechende Ankündigung der Kommune in sozialen Netzwerken, die Möglichkeit, versierten und sachkundigen Bürgern die Erlaubnis zu erteilen, sich Brennholz selbst zu schneiden. Noch bis Februar 2021 laufe die Aktion, für die allerdings die Einschränkung einer persönlichen Zuteilung auf gemeindeeigenen Fluren gelte, wo Anflüge oder Problembäume entfernt werden müssten. Interessierte können sich unter briefkasten@unterweissbach.de sowie unter 0172/2320730 melden.