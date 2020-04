Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterweißbacher macht in seiner Freizeit die Schwarza sauber

Brummifahrer haben es in diesen Tagen nicht leicht auf deutschen Straßen. Tag und Nacht reißen sie Hunderte Kilometer runter, hetzen von Kunde zu Kunde und halten die Wirtschaft in der Corona-Krise am Laufen. Doch trotz aller Unannehmlichkeiten löst der Job bei vielen Fahrern noch immer eine Faszination aus. „Man kann woanders wahrscheinlich mehr verdienen in weniger Stunden, aber ich gehöre zu der durchgeknallten Spezies, die gerne Lkw fährt“, sagt Michael Möller.

Seit 36 Jahren sitzt der Unterweißbacher am Steuer eines 40-Tonners. Darüber hinaus geht der 54-Jährige bei allem, was er macht, mit Leidenschaft zu Werke, nicht nur in seinem Metier, auch bei den Hobbys – und er erklärt, dass er von Kindesbeinen an gerne angelt und besonders „seine Schwarza“ schätzt. „Hier haben wir als Kinder gebadet, sind Schlittschuh gefahren und haben natürlich geangelt“, blickt er zurück. Seit 1976 besitzt er mit Unterbrechungen den Fischereischein. Eigentlich könnte er jetzt, in seinem Urlaub, gemütlich im Garten sitzen und das Bilderbuchwetter genießen. Aber das, so sagt er, wäre ihm zu langweilig. Deshalb hat er beschlossen, mit dem Einverständnis von Sitzendorfs Bürgermeister Martin Friedrich (CDU) und seinem Chef vom Angelverein, Lothar Galinsky, die Schwarza auf zirka 400 Meter bis zum Osterfest von Müll und Unrat zu befreien. Normalerweise machen das die Angelfreunde jedes Frühjahr gemeinsam, aber was ist in Zeiten von Corona schon normal.

Plastemüll, Flaschen, Treibholz bis hin zum Trapezblech fischte er in den drei Tagen heraus. Das meiste landete in Säcken, die dann in einem Container, der vom Umweltamt zur Verfügung gestellt wurde, entsorgt werden.

Dass es immer wieder Leute gibt, die Flaschen, Plastik und anderen Müll der Umwelt hinterlassen, macht den Petrijünger richtig sauer. „Ich habe den Anspruch, in einer intakten Natur zu angeln. Diesen Anspruch müsste auch jeder Angler, jeder Spaziergänger und jeder Bürger haben. Daher bitte ich darum, keinen Müll in der Natur zu hinterlassen“, appelliert Möller an alle Umweltfrevler.