Unterwellenborn: Ausstellung über Architekt des Kulturpalasts

Eine Wanderausstellung über Leben und Schaffen des Architekten Hanns Hopp wurde am Dienstag im oberen Lichthof der Regelschule „Kurt Löwenstein“ in Unterwellenborn eröffnet. Der 1890 geborene Hopp, der auch den Unterwellenborner Kulturpalast sowie die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig entwarf, prägte mit zahlreichen Entwürfen das Stadtbild von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, wo er drei Jahrzehnte arbeitete. In Thüringen hinterließ er seine Handschrift beim Bau des Saalfelder Agricola-Krankenhauses und der heutigen Zentralklinik in Bad Berka.

Die Ausstellung mit zehn Aufstellern, die bereits an verschiedenen Orten gezeigt wurde, war vor zwei Jahren im Rahmen einer Seminarfacharbeit von Schülerinnen des Heinrich-Böll-Gymnasiums in Saalfeld entstanden. Ihnen zur Seite stand damals der CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck, der am Dienstag auch die Ausstellung in Unterwellenborn eröffnete. Eine Schülergruppe der dortigen Regelschule hat sich ebenfalls in einer Seminararbeit mit Hanns Hopp beschäftigt – ihre Informationstafel hängt nun neben dem Lehrerzimmer. (jv)

