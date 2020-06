Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterwellenborn ist Vorreiter bei 5G

Das Kerngebiet der Gemeinde Unterwellenborn ist Vorreiter in Sachen 5G. In dem Stahlarbeiterort wurde jetzt ein Mobilfunkstandort mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet, der erste im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das geht aus einer Mitteilung der Deutsche Telekom AG hervor.

Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren demnach, „denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgen das Handy je nach Bedarf“, so die Telekom. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient. Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang.

Das Unternehmen versorge jetzt deutschlandweit über 1000 Städte und Gemeinden ganz oder teilweise mit dem neuen Mobilfunk-Standard. In der Region zählen dazu bisher neben Unterwellenborn unter anderem Pößneck, Neustadt/Orla, Jena und Kahla. Der Ausbau laufe auf Hochtouren weiter. Bereits Mitte Juli profitieren sogar über 40 Millionen Menschen in ganz Deutschland von 5G, heißt es. Bis zum Jahresende soll sich die Anzahl der aufgerüsteten Antennen von 12.000 auf 40.000 erhöht haben.

Die neuen Technologien verbessern die Datenrate: Im ländlichen Bereich werden die Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt. Hier können Kunden jetzt mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten sind es 600-800 Mbit/s in der Spitze. Von diesen Geschwindigkeiten profitieren nicht nur Kunden mit den neuen 5G-Smartphones, sondern auch Kunden im LTE-Netz.