Unterwellenborner Kita-Gebühren und Steuern im Visier

Der Gemeinderat von Unterwellenborn tritt am Mittwoch, 9. Dezember, 19 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung im Gemeindezentrum „Schacht Luise“ in Goßwitz zusammen. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils finden sich zwei größere Bauvorhaben.

So soll zwecks Aufstellung eines Bebauungsplanes das Projekt eines Wohngebietes an der Schleizer Straße im Ortsteil Bucha vorgestellt werden. Zum anderen geht es um die Bestätigung des nächsten Schrittes im laufenden Hochwasserschutz-Vorhaben in Könitz, nämlich des dritten Bauabschnittes am Wilhelmsstollen.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung haben vor allem mit den Folgen der diesjährigen Steuerausfälle für den Gemeindehaushalt zu tun, also mit notwendigen Einsparungen oder höheren Entgelten. Beschlossen werden sollen neue Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, angepasste Gebühren im Freibad sowie eine Anhebung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer.

Auch die zum Beschluss vorgeschlagene Übertragung der Verwaltung kommunaler Mietwohnungen an einen externen Hausverwalter dürfte dem geschuldet sein. Neben der Behandlung einer privater Bauvorhaben sind wie üblich Infos der Bürgermeisterin über Aktuelles sowie Anfragen der Bürger vorgesehen.