Unterwellenborner Schüler schnuppern in die Berufswelt

Praxis statt Unterricht hieß es für rund 90 Schüler der Geschwister-Scholl-Schule am Donnerstag in der Fachoberschule Unterwellenborn, die wegen Sanierung als Ausweichquartier fungiert: Auf einer Berufsmesse konnten die Acht- und Neuntklässler Ausbildungsberufe verschiedener Branchen kennenlernen. Elf Unternehmen aus der Region waren mit einem Stand und vielen Mitmachmöglichkeiten vertreten.

Beratungslehrerin Sylvia Heinrich: „Uns ist ein hoher Praxisbezug wichtig. Natürlich dürfen die Unternehmen für sich werben, aber die Schüler sollen sich auch selbst ausprobieren können“.

Und so galt es, in Teams beispielsweise am Stand der Tischlerei Hantschel Holz zu bearbeiten, bei Könitz Porzellan Tassen zu gestalten, sich am Stand der Medizinischen Fachschule in pädagogischen Würfelspielen zu versuchen oder bei Kombus ein Verkehrszeichen-Quiz zu lösen.

„Wir haben den Test auch Lehrern gegeben – ganz fehlerfrei war keiner“, sagt Mobilitätsberater Christian Silge. Das Verkehrsunternehmen beteiligt sich schon lange an der Messe. Berufskraftfahrer, Fachkraft im Fahrbetrieb, Kfz-Mechatroniker und Bürokaufleute werden hier ausgebildet. „Das Interesse der Schüler ist groß, viele wissen noch gar nicht, welche Berufe es überhaupt bei uns gibt“, sagt Silge. „Beim nächsten Mal bringen wir vielleicht einen richtigen Bus mit.“

Praktika und Lehrstellen springen für Schüler heraus

Nicht ganz busgroß, aber auch nicht von Pappe war das Anschauungsstück der Metallbau Hartung GmbH, die zum ersten Mal dabei war. „Wir haben ein kleines Brückenteilstück mitgebracht“, klärt Geselle Danny Schröter auf. Lukas, Nico, Moritz und Damian aus der 9. Klasse nahmen die Herausforderung erfolgreich an. „Manchmal springen auch Praktika und sogar Lehrstellen für unsere Schüler dabei heraus“, weiß Sylvia Heinrich. Und Schulleiter Hans-Jörg Geißer ergänzt: „Bei Brandhorst haben wir inzwischen unseren dritten Abgänger.“

Ergänzend zum Besuch der Messe stellten die Jugendlichen ihren Mitschülern im Unterricht eine der Firmen in einer Präsentation vor. Die Firmen kürten wiederum die Leistungen und das Engagement der Schülerteams an den Ständen. Die besten drei freuen sich über einen Gutschein für eine gemeinsame Freizeitaktivität.