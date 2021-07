Unwetter verursacht Brand in Heizungskeller – Jugendlicher entreißt Rentnerin die Handtasche

Saalfeld. Starker Regen hat in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Saalfeld einen Brand ausgelöst. Zudem sucht die Polizei nach einem Überfall auf eine Rentnerin nach einem Jugendlichen mit Basecap.

Aufgrund von starkem Regen drang am Dienstagabend Wasser in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fingersteinstraße in Saalfeld ein und umspülte die dortige Gasheizungsanlage. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Kurzschluss, der ein Feuer auslöste. Der Brand beschränkte sich auf den Kellerraum mit der Heizungsanlage sowie Elektrik- und Wasserleitungen. Die Feuerwehr, die aufgrund der Wetterlage alle Hände voll zu tun hatte, war dennoch rechtzeitig vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Während der Löscharbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Rentnerin überfallen

Am Mittwoch gegen 17 Uhr hat ein Unbekannter einer Rentnerin im Bereich der Friedhofsstraße in Saalfeld die Handtasche entrissen. Darin befanden sich ihre Geldbörse mit Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Laut Polizei wurde die ältere Dame glücklicherweise nicht verletzt. Der Täter soll nach ihren Angaben jugendlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug ein dunkles Basecap. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

