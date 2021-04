Urnengänge am Sonntag im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt. Bürgermeisterwahlen in Kamsdorf, Meura, Schwarzburg

Zu den Bürgermeisterwahlen treten in Schwarzburg und Meura namentlich nur Frauen an. In Schwarzburg möchte Amtsinhaberin Heike Printz wiedergewählt werden. In Meura ist Katrin Amberg einzige Bewerberin um das Amt.

Gewählt wird auch in Kamsdorf. Hier will Thomas Kuhn (CDU) erneut Ortsteilbürgermeister werden.

Damit finden in allen Orten am Sonntag Mehrheitswahlen statt. Die Wahlberechtigten dürfen auf dem Wahlzettel entweder ein Kreuz bei Bewerberin oder Bewerber machen oder einen Namen eines im Ort wohnenden Menschen mit passivem Wahlrecht ergänzen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl in Meura im Herbst 2020 hatte auf diese Weise die Beigeordnete Marina Kasimir aus dem Stand die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, nach reiflicher Überlegung dann aber das Amt abgelehnt.

Falls keine absoluten Mehrheiten zustande kommen, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl.