Ursache von Feuer im CJD-Haus noch unklar

Bei einem Großbrand in der Nacht von 2. auf 3. November 2019 brannte das Dachgeschoss eines Gebäudes auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Laura aus.

Drei Tage nach dem schweren Brand in einem Gebäude auf dem Areal der KZ-Gedenkstätte Laura wird die Ursache noch untersucht. In der Nacht von Samstag, 2. November auf Sonntag brannte ein zweistöckiges Gebäude auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Laura im Dachgeschoss vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro, die Gedenkstätte selbst wurde nicht beschädigt. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wie von Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Saalfeld (LPI), zu erfahren war, dauern die Ermittlungen noch an. „Wir haben den Brandort mit Hilfe des Bauhofes der Stadt Lehesten gesichert und bestreifen das Objekt mehrmals am Tag, um die Einhaltung dieser Sicherung zu überwachen“, heißt es. Flatterband und Bauzäune machen rund um das Haus klar, dass der Zutritt zum Grundstück bis auf weiteres untersagt bleibt, es riecht noch immer verbrannt.

Ein Brandschutzermittler der Polizei in Rudolstadt sei noch am Sonntag nach Schmiedebach geholt worden und habe nun bei der Staatsanwaltschaft Gera einen „unabhängigen Gutachter“ zur Unterstützung angefordert. „Das Objekt sieht sehr schlimm aus“, so Kurrat. Auch Lehestens Bürgermeister René Bredow (BI) hat noch keine genaueren Informationen, bestätigt aber, dass das Gebäude zuletzt Jägern als Unterkunft diente. Zuvor war es als Gebäude des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) genutzt worden.

Erkenntnisse zur Ursache erwartet die LPI in den nächsten Tagen.