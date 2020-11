US-Wahl wird auch für regionale Wirtschaft spannend

Das Ergebnis wird auch die regionale Wirtschaft und hier besonders die Industrie zu spüren bekommen. Stahlbauunternehmer Frank Hartung ist gespannt und wird „nachts aufstehen, um die Ergebnisse zu verfolgen“. Zwar hat die Unterwellenborner Firma kaum eigene Verbindungen in die USA. „Wir sind eher deutschlandweit und ins benachbarte Ausland orientiert, unsere Kunden aber sind sehr exportorientiert. So sind wir indirekt betroffen“, sagt Hartung. Nur knapp ein Fünftel des Umsatzes wird regional generiert. Auch persönlich bewegt ihn die Wahl. „Meine Tochter lebt seit über fünf Jahren an der Ostküste, will jetzt wieder zurück. Das gesellschaftliche Klima ist schlecht geworden. Wir hoffen vor allem auf geordnetere Verhältnisse“.

Ganz ähnlich sieht das Gunther Batzke von RSB Rudolstädter Systembau. Auch er hat längere Zeit im Land gelebt und gearbeitet und weiß: „Das Wahlverhalten der Amerikaner ist nicht immer nachvollziehbar“. RSB selbst sei ebenfalls mehr deutschlandweit orientiert, die Auswirkungen dürften gering ausfallen. „Global betrachtet spielt die Wahl aber eine große Rolle für uns alle“. Epsa-Geschäftsführer Rainer Schliwa glaubt, dass ein Wahlsieg Trumps der deutschen Wirtschaft eher weniger gut täte. „Unsere Geschäftsbeziehungen in die USA haben sich in letzter Zeit aber positiv entwickelt. Uns umtreibt vielmehr Corona“.