USB-Sticks für Saalfelder Gymnasiasten

Saalfeld. VST GmbH und Verein Saalewirtschaft übergeben Speichermedium.

Auch wenn „Home-Schooling“ und gestaffelter Unterricht nun hoffentlich nicht mehr nötig sind, ist der Ausbau der Digitalisierung an Schulen wichtiger denn je. Um einen Weg zu gehen, muss man nur den ersten Schritt machen: So unterstützen der Saalewirtschaft e.V. gemeinsam mit der VST GmbH aus Saalfeld im Rahmen des „Fachdialogs Wirtschaft-Schule“ die Anschaffung von 150 USB-Sticks für die neuen Schüler der fünften Klasse am Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld.

Mit Hilfe der Mini-Datenträger sollen den Schülern digitale Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Damit haben alle Schüler neben ihrem Kopf ein weiteres Speichermedium. Zudem erleichtere man den oft so schweren Schulranzen der Kinder.

Die Übergabe der digitalen Speichermedien übernahm Jan Röder, Geschäftsführer der VST GmbH, im Beisein von Geschäftsstellenleiter des Saalewirtschaft e.V., Matthias Fritsche.

Der Saalewirtschaft e.V. unterstützt im Rahmen seiner Arbeit vielfältige regionale Bildungsinitiativen und ist immer auf der Suche nach spannenden Ideen.