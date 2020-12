Vater rastet bei Kindsübergabe in Saalfeld aus

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem Kindsvater und dem Lebensgefährten der Erziehungsberechtigten kam es laut Polizei am Freitag gegen 13:10 Uhr bei der Übergabe eines Kindes in der Kulmbacher Straße.

Hier wollte nach ersten Erkenntnissen der Kindsvater im gegenseitigen Einvernehmen sein Umgangsrecht für das 6-jährige Kind wahrnehmen und so sollte das Kind an diesem Tag übergeben werden. Als sich das Kind jedoch streubte aus dem Auto zu steigen und sich darin fest hielt, versuchte der Kindsvater das Kind gewaltsam aus dem Auto zu zerren.

Dies mißfiel dem Lebensgefährten der Erziehungsberechtigten und in der Folge kam es zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung zwischen Beiden, so dass in der Folge der Kindsvater medizinisch in der Thüringenklinik behandelt werden musste. Beide müssen sich nun wegen einer wechselseitigen Körperverletzung verantworten.

