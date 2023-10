Vater und Tochter stürzen in Unterwellenborn schwer mit dem Fahrrad

Unterwellenborn Ein 43-Jähriger und seine achtjährige Tochter fuhren am Sonntag in Unterwellenborn gemeinsam auf einem Fahrrad. Nach einem Sturz wird die Tochter in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Achtjährige verletzte sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei informierte, fuhr am Sonntagmittag ein 43-Jähriger mit seinem Fahrrad von Goßwitz nach Kamsdorf. Die achtjährige Tochter des Radfahrers war ebenfalls mit auf dem Rad. Die beiden stürzten, als die Tochter in die Speichen geriet. Der 43-jährige Vater wurde nur leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden.

