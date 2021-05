Veränderter Busverkehr wegen Bautätigkeiten in Unterwirbach

Unterwirbach. Die Buslinien S2 und 217 werden wegen Bauabeiten in Unterwirbach umgeleitet.

Wegen Baumaßnahmen ist in Unterwirbach im Bereich der Straße „Vor dem Hainberg“ Richtung Bad Blankenburg ab 25. Mai bis 28. Mai voll gesperrt. Wie die Kombus mitteilt, gelten in diesem Zeitraum für die Linie S2 sowie die Kombus-Linie 217 Umleitungsfahrpläne. Die Haltestellen „Unterwirbach“ und „Am Seehügel“ werden nicht bedient.

Die S2 verkehrt in Richtung Saalfeld von Rudolstadt bis Bad Blankenburg Siedlung, zurück nach Schwarza, weiter zum Bahnhof Saalfeld und von dort aus über den Graben, Promenadenweg, Krankenhaus, Weststraße, Mittlerer Watzenbach bis Gewerbegebiet. In Richtung Rudolstadt fährt die S2 ab Saalfeld Gewerbegebiet über die Haltestellen Mittlerer Watzenbach, Weststraße, Krankenhaus, Promenadenweg und Graben zum Bahnhof Saalfeld, dann über Schwarza bis Bad Blankenburg, Siedlung und weiter nach Rudolstadt-Ost.

Die Linie 217 fährt in beiden Richtungen über Aue am Berg. Die Haltestellen in Bad Blankenburg werden dabei bedient. Zwischen den Haltestellen in Unterwirbach, Am Wirbach und Gewerbegebiet Saalfeld verkehrt stündlich ein Pendelbus.

Weitere Informationen gibt es beim Kombus-Servicetelefon unter der Nummer 03671/52 51 999, in den Servicecentern und im Internet auf www.kombus-online.eu.