Veränderter Busverkehr zum Rudolstadt-Festival

Rudolstadt. Mit Bändchen alle Busse und Bahnen in Region Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla nutzbar

Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, fahren im Städtedreieck anlässlich des Rudolstadt-Festivals wieder zusätzliche Shuttlebusse zwischen Rudolstadt, Bad Blankenburg und Saalfeld und zur Heidecksburg, die mit dem Festival-Bändchen genutzt werden können. Wie das Nahverkehrsunternehmen Kombus mitteilt, fahren zum Festival in diesem Jahr keine Sonderbusse von und zu den umliegenden Ortschaften.

Die Linien S1 und S2 verkehren vom 7.- 9. Juli mit veränderten Fahrplänen. Beide Linien fahren nicht nach Cumbach. Die Verbindung in die Stadt stellt ein Shuttlebus zwischen der Haltestelle am Kombus Rudolstadt und Cumbach mit Anschluss auf die S-Linien her. Die Ersatzhaltestelle Breitscheidstraße in Volkstedt wird in diesem Zeitraum nicht bedient.

Zur Heimfahrt vom Eröffnungskonzert werden am frühen Freitagmorgen um 1 und 2.15 Uhr Busse ausschließlich ab der Haltestelle am Anger bereitgestellt, die alle Haltestellen der Linie S2 in Richtung Saalfeld einschließlich Saalemaxx bedienen.

Zusätzlich zu den Shuttlebussen können Besucher vom 7. bis 9. Juli mit ihrem Festival-Bändchen alle Bus- und Bahnlinien in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla innerhalb der VMT-Tarifzonen 400-485 sowie 864 nutzen. Ausschließlich für die Anreise nach Rudolstadt zum Bändchen-Umtausch und nur am Freitag bis 21 Uhr wird die vorab erworbene und ausgedruckte Dauerkarte als Bus- und Bahnticket in den genannten VMT-Tarifzonen anerkannt.

Wer das Festival mit einem Innenstadtticket besuchen möchte, kann bei der Anreise in den Bussen der Kombus einen Sonderfahrschein zum Preis von 3 Euro erwerben, der an den Festivalkassen beim Kauf eines Innenstadttickets verrechnet wird.

Anreisende mit Pkw können ihr Fahrzeug an den P+R-Parkplätzen in der Oststraße vor dem Kombus-Firmengelände und am Corrensring in Volkstedt-West abstellen und die Shuttlebusse zum Festivalgelände zu nutzen.