Veranstaltungen im Meininger Hof: Beswingt und lachend ins neue Jahr

Der mehrfach preisgekrönte Ausnahmemusiker Chris Hopkins tritt im Meininger Hof Saalfeld mit den "Three Blind Mice" aus Frankeich auf.

Saalfeld. Für Ende Dezember sind ein Swing-Abend sowie eine Kabarettveranstaltung geplant.

Wie kann man ein Jahr würdevoll verabschieden, in dem zumindest gefühlt weniger Positives als Negatives passiert ist? Am besten mit einem Lächeln im Gesicht und einer heiteren Melodie im Ohr, dachte sich das Team von Saalfeld + Kultur und präsentiert zum Jahreswechsel ein Veranstaltungsdoppel aus der Kabarettveranstaltung mit der Leipziger Pfeffermühle sowie einem Swing-Abend in der Tradition von Jazzgrößen wie Louis Armstrong und Fats Waller.

Energetisch swingender Sound

Für dieses Konzert am 30. Dezember um 20 Uhr im Meininger Hof präsentiert der preisgekrönte Ausnahmemusiker Chris Hopkins einen Abend, der mit einer Mischung aus Eleganz und Übermut, Humor und Lebenslust aufwartet. Special Guests sind die „Three Blind Mice“ aus Frankeich. Mit Trompete, Gitarre, Kontrabass und Gesang kreieren sie einen energetisch swingenden Sound und bilden gleichzeitig die wohl größte mini Big Band des Jazz. Jeder ein perfekter Solist, brilliert er im Takt des Löwenrudels, gekrönt von Chris Hopkins Tastenkunst und vielen besonderen Überraschungsmomenten, verspricht die Ankündigung.

Humorvoll-kritisches Programm

Am Silvesternachmittag ab 16 Uhr wird es dann richtig lustig im Meininger Hof. Die Pfeffermüller aus Leipzig sind nämlich der Ansicht: Früher war alles gut - heute ist alles besser! Aber es wäre besser, wenn wieder alles gut wäre. Freuen dürfen sich die Besucher auf ein humorvoll-kritisches Programm unter dem Titel „5% Würde“, musikalisch bestückt mit „ABBA-Songs“, deren Texte von den Autoren „leicht“ bearbeitet wurden. red

Karten für beide Veranstaltungen gibt es bei freier Sitzplatzwahl an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.saalfeld-kultur.de.