In Grün getaucht ist hier die Heidecksburg bei einem der früheren St. Patricks Days in Rudolstadt. Am Donnerstag soll vier Tage lang gefeiert werden. Bleibt es dabei?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen in Saalfeld-Rudolstadt auf der Kippe?

Am Wochenende hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Empfehlung gegeben, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, Jeder Einzelne solle in den nächsten zwei bis drei Monaten abwägen, ob Clubbesuche, Geburtstagsfeiern oder Vereinssitzungen wirklich nötig seien. Der Saale-Orla-Kreis verbot daraufhin am Montag per Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern. Das Gesundheitsamt in Sonneberg sagte den traditionellen Musikantenstammtisch am Mittwoch in Neuhaus ab. Wie reagiert man nun in Saalfeld-Rudolstadt, wo Thüringens erster Coronapatient weiterhin auf der Isolierstation des Krankenhauses liegt? Dem Mann aus dem Saale-Orla-Kreis, so Kliniksprecher Stephan Breidt, gehe es „den Umständen entsprechend“.

Brauereichef warnt vor Panik und Hysterie

Allein im Städtedreieck stehen mit dem St. Patricks Weekend von Donnerstag bis Sonntag in Rudolstadt, Frauenfrühstückstreffen und Volksmusikevent in der Stadthalle Bad Blankenburg oder dem Kellerbierfest im Bürgerlichen Brauhaus Saalfeld Veranstaltungen an, die mindestens die 500 Besucher deutlich überschreiten dürften.

Als einer der ersten meldete sich auf OTZ-Anfrage am Montag Vormittag Brauereichef Jürgen Kachold. „Ich gehe heute davon aus, dass sowohl unser Kabarettabend am 20.03. als auch das Kellerbierfest am 21.03.20 hier in der Brauerei stattfinden werden. Solange es von Seiten des Gesundheitsamtes kein Verbot gibt, sehe ich keine Veranlassung, die Veranstaltungen abzusagen“, so der Geschäftsführer. Das habe nichts mit finanziellen Verlusten zu tun, „die wir in diesem Falle natürlich selbst tragen müssten“. Man werde aber dem Trend der Medien mit übertriebenen Berichterstattung nicht folgen. „Wenn alles wirklich so schlimm ist, dürfte ich als erstes unsere Kraftfahrer nicht mehr in die Verkaufsstellen schicken. Bei Kaufland, Marktkauf, Rewe und Edeka kommen täglich weitaus mehr als 1000 Menschen zusammen. Diese Läden alle zu schließen erscheint mir jedoch derzeit noch unmöglich. Ich glaube, dass wir weit entfernt sind von einer Epidemie wie der Pest im Mittelalter“, so der Kaulsdorfer. Natürlich müsse jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Situation einschätze und die entsprechenden Entscheidungen dann treffen. „Vorsicht ist angesagt, Panik und Hysterie aber nicht!“ erklärte Jürgen Kachold.

(wird aktualisiert)