Veranstaltungen in Saalfeld-Rudolstadt: Das Wochenende der Kleinkunst

Auf die großen Events an diesem Wochenende, geplant waren zum Beispiel Frauenfrühstück und „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross und Bernhard Brink in der Stadthalle Bad Blankenburg, muss man nach der Allgemeinverfügung des Landratsamtes verzichten. Auch das Theater Rudolstadt hat bekanntlich bis zum 27. März alle Vorstellungen abgesagt. Dafür werben ein paar interessante kleinere Veranstaltungen das Publikum. Hier - vorbehaltlich möglicher weiterer Absagen - unser vorläufiger Überblick.

Kabarett Fettnäppchen im Leutenberger Rathaussaal

Das Traumpaar des Geraer Kabaretts „Fettnäppchen“, Eva Maria Fastenau und Marco Schiedt, präsentieren am Freitag 19.30 Uhr im Leutenberger Rathaussaal ihr neues Stück. „Mein Männlein steht im Walde“. Natürlich bekommen aktuell-politische Themen ihr Fett weg, aber auch die kleinen und großen Macken der Geschlechter. Vom nachts sägenden Ehegatten im Bett bis hin zur nörgelnden Küchenschürzendiva, selbst die Nachbarn werden nicht verschont. Ein Stück das so manche Schwachstelle offenlegt, natürlich mit Fastenau´s einzigartiger Mimik und Schied´s Pantoffelheldencharme.

Werkstätten laden zum Tag der offenen Töpferei

Den Tag der offenen Töpfereien gibt es am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Daran beteiligen sich in Saalfeld die Keramikwerkstatt Saalscherben sowie die Töpferei Keramik am Tor. Hier kann man das vielseitige Handwerk kennenlernen und sich auszuprobieren.

Faust und Fäustchen als Marionettenspiel in Saalfeld

Ein Marionettenspiel für kluge Köpfe ab zehn Jahren gibt es am Sonnabend ab 15 Uhr im Saalfelder Bürger- und Behördenhaus Roter Hirsch. Kasper hat es satt. Warum soll er immer den dummen, albernen Kerl spielen, der meistens hungrig und dauernd pleite ist? Deshalb geht er bei Faust in die Lehre, um ein bedeutender Mensch zu werden. Doch schon der Abschluss eines Teufelspakts gestaltet sich schwierig...

Wiener Melange in der Rudolstädter Lutherkirche

Die Lutherkirche zu Rudolstadt ist am Sonnabend ab 20 Uhr Ort eines besonderen Konzertes. Wenn Cobario zu ihrem Programm „Wiener Melange!“ einladen, dann liegt der Sound von zwei Gitarren im Zusammenspiel mit Geigenklängen in der Luft! Das mehrfach ausgezeichnete Wiener Instrumentaltrio präsentiert mit charmantem Wiener Schmäh eine Mischung edler Weltmusikperlen. Als Straßenmusikanten in Barcelona beginnend, wurde das rein instrumentale Akustik-Projekt „Cobario“ 2007 gegründet und war auch schon beim Rudolstadt Festival dabei.

Kindersachenbasar in der Gasmaschinenzentrale

Könitzer Muttis haben für Sonnabend von 10 bis 16 Uhr einen Kindersachenflohmarkt in der Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn vorbereitet. Hier gibt es rund ums Kind Bücher, Spielwaren, Kleidung, dazu Kaffee und Kuchen und einen Kinderfilm im beheizten Cafe, damit es den Kleinen nicht langweilig wird.

Entdeckertour mit Wichtel in der Morassina-Grotte

Am Samstag ab 13:30 Uhr lädt der Wichtel Sonnenschein alle Kinder in die Morassina Schmiedefeld ein. Mit Umhang und Zwergenmütze dürfen sie gemeinsam mit ihren Eltern den Berg erkunden. Irgendwo im Berg ist ein Schatz versteckt...

Mascha und der Bär im Remdaer Haus der Vereine

Puppentheater gibt es am Sonntag in Remda. Ab 16 Uhr wird zu „Mascha und der Bär“ ins Haus der Vereine eingeladen.