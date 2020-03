Veranstaltungen in Saalfeld-Rudolstadt: Meininger Hof am Wochenende im Blickpunkt

8. März, da war doch was! Richtig, am Sonntag ist Frauentag. Nach der Absage der für Sonnabend in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld geplanten offiziellen Veranstaltung von DGB und Stadt wird sozusagen dezentral gefeiert. Im Freizeittreff „Regenbogen“ in Rudolstadt beginnt es am Sonntag, 14 Uhr, am Fröbelturmimbiss bei Oberweißbach wird schon ab 9 Uhr zum Mädelsfrühstück mit Gratissekt geladen.

Während sich das Theater auf seine Spielstätten in Rudolstadt konzentriert, rückt an diesem Wochenende der Meininger Hof in Saalfeld in den Blickpunkt - mit drei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen an drei Tagen. Außerdem begeht am Freitag die Ökumene den Weltgebetstag, wird zur Kunst-Auktion nach Rudolstadt geladen und zum Gebirgstheater nach Neusitz. Kultur fasten muss auch zwischen Aschermittwoch und Ostern im Kreis Saalfeld-Rudolstadt niemand. Hier, wie gewohnt, unser Überblick:

Frühjahrsauktion bei Wendls ist schon im Gange

Schon seit Donnerstag und noch bis zum Samstag läuft die Frühjahrsauktion im Auktionshaus Wendl in Rudolstadt. Mehr als 4000 Kunstwerke und Antiquitäten werden versteigert. Mit dabei ist der luxuriöse Nachlass des Schlosses Hüffe/Nordrhein-Westfalen. Außerdem gibt es den 250 Positionen starken Sonderteil WENDLmoderne mit Gemälden und Grafiken, eine monumentale Meissener-Prunkvase mit Rosenmalerei, seltene Bücher, antikes Spielzeug und andere Raritäten. Los geht es immer um 9 Uhr. Wenn der letzte Hammer fällt, ist es längst dunkel.

Stimmungskanone Ingo Oschmann bittet zur Humorparty

Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld, bittet am Freitag ab 20 Uhr zur Humorparty mit Pointensalven im Sekundentakt in den Meininger Hof.„WUNDERBAR – es ist ja so!“ soll ein wortreicher, magischer Abend werden, der sein Publikum in kalten Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt.

Ausstellungseröffnung in der Bibliothek Rudolstadt

Die Rudolstädter Hobbykünstlerin Marion Warnke zeigt ihre fünfte Ausstellung unter dem Titel „Träumer(ei) und wie man bunt durchs Leben laufen kann“. Zu sehen sind modische Accessoires wie Schuhe, Taschen und Handyhüllen. Die Ausstellung, die am Sonnabend 10 Uhr eröffnet wird, ist vom 7. März bis 30. Mai 2020 zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen.

Ein schaurig-schöner Abend mit Kriminalgeschichten

Zur Lesung mit den Schauspielern Franziska Troegner und Jaecki Schwarz wird am Sonnabend 20 Uhr in den Meininger Hof geladen. In zehn Rollen gehen die beiden der Frage nach: Will sich der Mensch die Zuneigung eines geliebten Wesens ewig erhalten - oder nicht? Der englische Autor Roald Dahl bietet in seinen kleinen skurrilen Meisterwerken äußerst originelle Lösungen an.

„Die Schneekönigin“ als Musical für die ganze Familie

Bereits um 15 Uhr beginnt am Sonntag im Meininger Hof ein Musical für die ganze Familie. An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelenlose Kälte bemächtigt sich seines Herzens und sie verschleppt ihn in ihr eiskaltes Reich. Es beginnt die berührende Geschichte der Schneekönigin mit eingehender Musik.

Gastspiel der „Comedian Harmonists“ im Theater Rudolstadt

Die „Comedian Harmonists“ sind wohl die älteste „Boygroup“ der Welt. Die Musik ihrer Vorbilder erfüllen die Sänger der legendären Weimarer „Comedian Harmonists“-Inszenierung mit neuem Leben. Den Abend mit musikalischem Witz und Glanz gibt es am Sonntag ab 18 Uhr im Rudolstädter Theater im Stadthaus.

Eschengründels Haselnüsse im Neusitzer Vereinshaus

Am Sonnabend um 19.30 Uhr lädt der Musikverein Neusitz zu einem kulturkulinarischen Schmankerl ins Vereinshaus des Ortes einladen. Geboten wird ein Theaterabend mit frivol-fröhlicher Stimmung und Gästen vom Landverein Großkröbitz. Das Stück des Gebirgstheaters Obenauf heißt „Eschengründels Haselnüsse“.