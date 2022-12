Verdacht auf Sprengstoff in Saalfelder Sparkasse - Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Saalfeld. In der Sparkasse in Saalfeld gab es am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz. Bewohner von zwei Gebäuden mussten ihre Wohnungen verlassen.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt zu einem Polizeieinsatz, der eine Sperrung der Filiale am Saalfelder Markt zur Folge hatte.

Grund dafür war nach Angaben der Polizei ein sprengstoffverdächtiger Gegenstand, der im SB-Bereich abgelegt war. Zum Gegenstand selbst wie zu den Tatumständen wird noch ermittelt.

Für die Dauer des Einsatzes mussten die Bewohner von zwei angrenzenden Gebäuden ihre Wohnungen verlassen.

