Verein der Artenschützer aus dem Schwarzatal formiert sich in Zeiten von Corona neu

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus sind auch die Gruppenaktivitäten der meisten Vereine zum Erliegen gekommen. Doch das muss nicht heißen, dass das Vereinsleben nicht mehr stattfinden kann. Ein positives Beispiel, wie sich ein Verein trotz Kontaktbeschränkungen online verbinden kann, zeigen die Artenschützer aus dem Schwarzatal.

Gerade in dieser Krisensituation ist das soziale Leben, wie es in Vereinen stattfindet, wichtiger denn je. Und auch, wenn der persönliche Kontakt nicht ersetzt werden kann, bieten Online-Plattformen eine wertvolle Hilfe, um das Vereinsleben in die digitale Welt zu bringen und auch jetzt miteinander verbunden zu bleiben.

Whats­app-Gruppe gegründet

Vor zirka anderthalb Jahren kamen neue, junge Mitstreiter in die Fachgruppe Ornithologie und Artenschutz und brachten mit Hilfe der digitalen Medien neuen Schwung in die Gruppe. Fast jeder hat ein Handy, und so wurde eine Whats­app-Gruppe gegründet. Somit kann man jetzt im Handumdrehen kommunizieren, wenn etwas beobachtet wird.

„Mit der Zeit gelang es auch, unsere Senioren für diese Medien zu begeistern, sodass die Mitglieder sich gegenseitig motivieren konnten. Auch die Internetseite wird sehr gut angenommen. Dabei werden viele Fragen, auch aus dem Ausland, zu unseren Projekten gestellt“, sagt der Vorsitzende Ralf Hiller. Unter anderem werden die jährlichen Futterhauszählungen so organisiert. Da kann von Dezember bis Februar jeder mitmachen. Die Arbeit der Fachgruppe gestaltet sich konzentrierter und läuft laut Ralf Hiller sogar noch besser als vor Corona. „Wir lassen das Vereinsleben jetzt eben auch digital stattfinden und es funktioniert“, sagt der Chef und ergänzt: „Viele Menschen entdecken wieder die Schönheiten der Natur, gehen spazieren oder fahren Rad, um sich zu erholen. Man kann sagen, sie lernen wieder die kleinen Dinge am Wegesrand zu schätzen.“ Dies zeigen die vielen Anfragen, Bestimmungen von Vogelarten oder Hinweise. Auch die Vogelkundler haben mehr Zeit und sind deshalb noch öfter in der Natur unterwegs. Das bringt eine Vielzahl interessanter Meldungen für ihre Datenbank.

Wenn es überhaupt einen Wermutstropfen gibt, dann ist es der bevorstehende Abschied von Rolf Then. Er verlässt nach langjähriger Tätigkeit die Fachgruppe aus beruflichen Gründen. Der Experte, der ein besonders sensibles Gebiet, den „Hainwald Rudolstadt“ und die angrenzende Umgebung, betreute, hat die Untersuchungen der Specht-Population auf hohem Niveau durchgeführt und dabei viele wissenschaftliche Daten gesammelt.

Dank für langjähriges Engagement

Dieses Waldstück, ein Landeswaldkomplex ist über 100 Jahre ohne eine Schutzkategorie gewachsen und heute ein einzigartiges Biotop, welches seltene Tierarten beherbergt. Auch im Bereich des Fledermausschutzes wird er ein großes Loch hinterlassen.

„Das Engagement und sein Fachwissen kann man nicht so leicht ersetzen. Wir möchten uns für sein ehrenamtliches Engagement bedanken und hoffen, dass er an seinem neuen Wohnort in Süddeutschland seine vielen gesammelten Erfahrungen weitergeben kann“, sagt Ralf Hiller.