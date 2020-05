Unmissverständliche Forderung am Eingang des Freibades in Bad Blankenburg. Die von einem Verein betriebene Freizeiteinrichtung wartet auf ein Signal vom Staat. Noch sind die Becken leer, das soll aber nicht so bleiben.

Verein möchte Freibad in Bad Blankenburg öffnen

20 Grad Celsius Lufttemperatur zeigte das Thermometer am vergangenen Freitag. Badewetter herrschte, bevor die Eisheiligen einzogen. Auch die Mitglieder des Freibadvereins Bad Blankenburg hielt es nicht zu Hause. Einige von ihnen sind schon seit Wochen dabei, das Bad, das von einem gemeinnützigen Verein betrieben wird, für die Saison fein zu machen. Nun drängt man auf Öffnung.

Verschönerungsarbeiten laufen schon seit Mitte April

Bereits ab Mitte April wurden Raufen und Papierkörbe gestrichen, Graffiti an den Gebäuden entfernt, Fliesen gereinigt, Rasen und Beachvolleyballplatz gepflegt, das Schwimmbecken gereinigt. In der vorigen Woche kamen größere Erdarbeiten hinzu, mit denen ein paar Schandflecken, die zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammten, beseitigt werden sollen. Erde wurde gereinigt und wieder verfüllt. In dieser Woche soll neuer Flusskies und Spielsand für Volleyballfeld und Sandkasten angeliefert werden. Der geplante Bau des Kinderspielplatzes wird sich wohl bis Juni hinziehen.

Seit dieser Woche etwas mehr Klarheit über den Starttermin

Zwei bemalte Bettlaken an der Außenumgrenzung des Bades fordern unmissverständlich: „Öffnet die Bäder“, denn ohne Einnahmen aus Eintrittsgeldern wird es schwierig, all das zu finanzieren. „Eine spontane Idee von uns“ seien die Bettlaken gewesen, sagt Christina Tamm vom Freibadverein. Seit dieser Woche gibt es ein bisschen mehr Klarheit, wann es mit der behördlich verfügten Schließung der Freibäder vorbei sein könnte. Wie Fitnessstudios sollen sie ab 1. Juni wieder öffnen dürfen. So langsam kann man in Bad Blankenburg also den Wasserhahn aufdrehen, denn die Becken sind noch immer leer.