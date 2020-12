Verhärtete Fronten

Unserer Gesellschaft sei die Debattenkultur abhanden gekommen, meint Manuela Zehm, Anmelderin der Corona-Demo am Sonntag in Rudolstadt. Zuhören ist offenbar out, während die eigene Meinung vorgeblich edel und richtig ist, in Wahrheit aber nur Selbstgefälligkeit. Aber völlig unabhängig davon, wie ich zu den Demonstranten und ihren Ansichten stehe – selten konnte ich eine Aussage eines Interviewpartners so deutlich unterschreiben!

Die Bürger von der Bleichwiese machten ihrem Ärger über ihrer Meinung nach überzogene oder schlicht unzweckmäßige Maßnahmen Luft. Das alles ist völlig legitim, richtig und wichtig so, zumal einigermaßen vernunftbegabte Zuhörer durchaus treffende Positionen in einigen Redebeiträgen hätten heraushören können. Doch das eigentliche Problem sitzt tiefer, und es ist unser aller Problem: Die Gesellschaft driftet auseinander, der Ton wird rauer, die Rhetorik schärfer.

Dieses Phänomen dürfte aber kaum an Corona liegen, und ich behaupte auch nicht an der Flüchtlingskrise oder, oder, oder. Diese Herausforderungen verstärkten offenbar nur eine gewisse Destruktivität, gegen die womöglich niemand von uns ganz gewappnet ist.

Mit einer Anmerkung und einer Redensart schließe ich ab: 1. Die absolute Wahrheit gibt es nicht und 2. Was A über B sagt, sagt mehr über A aus, als über B.

