Polizei begleitet am Montag den Prozess gegen einen Saalfelder Neonazi am Rudolstädter Amtsgericht und die Protestaktion der Antifa davor.

Rudolstadt. Das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Saalfelder Neonazi, dem Beteiligung an einem Überfall in Gorndorf vorgeworfen wird, wurde unterbrochen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verhandlung unterbrochen zu Überfall in Gorndorf

Der Fortsetzungstermin am Rudolstädter Amtsgericht gegen einen mutmaßlichen Saalfelder Neonazi, dem unter anderem die Beteiligung an einem Überfall auf feiernde Carl-Zeiss-Jena-Fans in Gorndorf vorgeworfen wird, ist am Montagmittag aus Verfahrensgründen unterbrochen worden. Hintergrund ist, dass die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Vorhaltungen aus einem Chat-Verlauf gemacht hat, der so nicht der Verteidigung und auch nicht dem Gericht bekannt war. Die Verhandlung wird am 26. Mai fortgesetzt.

Cfhmfjufu xbs ejf Wfsiboemvoh wpo fjofs Qspuftublujpo wpo Ufjmofinfso bvt efn mjolfo Tqflusvn- ejf voufs boefsfn Tpmjebsjuåu nju Pqgfso sfdiufs Hfxbmu gpsefsufo/ Ejf Qpmj{fj xbs nju nfisfsfo Gbis{fvhfo voe Cfbnufo wps Psu/