Verhandlung zu Katzhütte ist jetzt terminiert

Im Katzhütter Ortsteil Oelze stoßen die Großbreitenbacher und die Schwarzburger Straße aneinander. In welche Richtung es für die Gemeinde geht, wird jetzt vor dem Verwaltungsgericht erörtert.

Gera/Katzhütte. Das Verwaltungsgericht in Gera verhandelt am 18. November öffentlich zum Thema Bürgerentscheid in Sachen Gebietsreform.

Fast zwei Jahre nach dem später für ungültig erklärten Bürgerentscheid in Sachen Gebietsreform in Katzhütte gibt es jetzt einen Termin für die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Gera. Die öffentliche Sitzung soll am Mittwoch, dem 18. November, ab 10 Uhr im Sitzungssaal 109 stattfinden.

Zur Erinnerung: Bei einem Bürgerentscheid hatten die wahlberechtigten Einwohner von Katzhütte-Oelze am 6. Januar 2019 die Wahl, ob Katzhütte als Ortsteil in die Landgemeinde Großbreitenbach eingegliedert werden soll oder als selbstständige Gemeinde Teil der zu Jahresbeginn neu gebildeten Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal. Die erste Variante, die auch einen Wechsel in den Ilmkreis bedeutet hätte und zuvor bereits vom Gemeinderat präferiert worden war, lag laut Auszählung mit wenigen Stimmen vorn.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Saalfeld-Rudolstadt beanstandete im April nach Prüfung den Bürgerentscheid wegen „ergebnisrelevanter Verfahrensmängel“ und erklärte das Ergebnis für ungültig.

Gegen diesen Bescheid erhob die Gemeinde Klage beim Verwaltungsgericht, die nun verhandelt wird. Dabei wird der Kommunalaufsicht des Landkreises vorgeworfen, eine politisch motivierte Entscheidung gegen den beabsichtigten Kreiswechsel getroffen zu haben. Offiziell Beklagter ist der Freistaat Thüringen.