Verhinderte Stoppelcrosser sammeln auf der Saalfelder Höhe Müll ein

Es sind gewaltige Berge an Müll, die da zusammengekommen sind; verstaut in Säcken und Containern vor dem Feuerwehrgerätehaus in Kleingeschwenda. Gesammelt wurde er durch Mitglieder des Feuerwehrvereins Kleingeschwenda und das „Stoppelcrossteam der Saalfelder Höhe“ .

Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende das 4. Stoppelcross der Saalfelder Höhe stattfinden. Doch die Veranstaltung fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Daraufhin riefen die verhinderten Crosser zu einer Müllsammelaktion an den Straßenrändern der Saalfelder Höhe auf. Dem Aufruf folgten am Sonntagnachmittag ca. 50 überwiegend junge Leute. Aus Saalfeld, Meura, Wickersdorf, Wittgendorf, Bernsdorf, Dittrichshütte, Dittersdorf, Arnsgereuth, Eyba, Lositz, Jehmichen und Kleingeschwenda kamen sie mit ihren Familien und innerhalb von drei Stunden wurde der Müll an den Straßenrändern und entlang der B 281 eingesammelt und in Säcke gepackt. So wurde ein von der Stadt zur Verfügung gestellte 7,5 m³ Container über den Rand gefüllt. Unterstützung gab es u.a. durch das Stadtratsmitglied Daniel Hessel, der tatkräftig mit anpackte. „Die Teilnahme an dieser zweiten Müllsammelaktion zeigt ein großes Miteinander, wir können nicht nur feiern, sondern tun auch etwas für unser Umfeld“, so Gaby Haun vom Feuerwehrverein.