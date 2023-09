Verkaufsoffener Feiertag in Rudolstadt

Rudolstadt. „Heimat shoppen“ lockt am 2. und 3. Oktober in die Innenstadt. Was außerdem geplant ist.

Auf Besucher der Rudolstädter Innenstadt wartet am 2. und 3. Oktober ein ganzes Bündel an Events und Angeboten organisiert durch den Stadtring auf Initiative der IHK. Viele Geschäfte haben laut einer Pressemitteilung der IHK auch am Feiertag ab 13 Uhr geöffnet und laden zum „Heimat shoppen“ in der einzigartigen Markt- und Feiertagsatmosphäre ein.

Highlight: Rabattgutscheine für das Theater Rudolstadt

Zu entdecken gibt es: Nützliches und Dekoratives, süße und herzhafte Leckereien und verschiedene Mitmachaktionen. „Auch das ein oder andere Gespräch mit dem Händler des Vertrauens wird dann natürlich nicht zu kurz kommen“, so Almut Weinert, Leiterin Wirtschaft und Technologie in der IHK Ostthüringen. „Vor allem aber zeigen die Händler, Gastronomen und Dienstleister in diesen Tagen, dass sie mehr leisten als die Versorgung der Bevölkerung. Sie steigern die Lebensqualität vor Ort, sichern Ausbildungs- und Arbeitsplätze und unterstützen Initiativen in der Region.“

Ein Highlight in diesem Jahr seien die Rabattgutscheine des Theaters Rudolstadt. Diese erhalten Heimatshopper an beiden Tagen beim Einkauf in teilnehmenden Geschäften. Beim Erwerb der nächsten Theaterkarte werden sie dann verrechnet.

Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt

Auf der Marktbühne führt am 3. Oktober Moderator Hendrik Püschel professionell durch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Dabei erwarten die Besucher zwischen 13 und 18 Uhr diesmal auch Klänge und Töne, die nicht unbedingt „regional“ sind.

Für die kleinen Gäste gibt es außerdem Mitmachaktionen am Stand der Verkehrswacht Saalfeld, das THW stellt eine Hüpfburg bereit und das beliebte Kinderschminken wird diesmal gleich an zwei Standorten angeboten, heißt es abschließend. red