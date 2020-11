Verkehrsverbund wird erweitert: Mit Bus und Bahn über Zonengrenzen

„Zusammen kommen wir weiter“ steht über der Pressemitteilung des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT), die erst am Donnerstag offiziell verschickt wird. Darin gibt der VMT bekannt, dass mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember auch die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla, die Kombus GmbH und die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn zum VMT dazugehören. Dann kann man mit einem Ticket Bus und Bahn in halb Thüringen nutzen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Was ist der VMT und wer gehört bisher dazu?

Der VMT ist ein Zusammenschluss von 13 Verkehrsunternehmen – darunter DB Regio, Erfurter Bahn und Abellio –, vier Städten, drei Landkreisen und dem Freistaat Thüringen, die gemeinsam ein einheitliches Nahverkehrsangebot entwickeln. Hierzu stimmen die beteiligten Verkehrsunternehmen ihre Fahrpläne aufeinander ab und bieten einen gemeinsamen Verbundtarif an, bei dem Fahrgäste mit einem Ticket Bus, Bahn und Straßenbahn nutzen können.

Wer wollte die Erweiterung?

Im Grunde alle Partner. Der Freistaat möchte am liebsten einen landesweiten Verkehrsverbund, um die Zahl der Ansprechpartner zu minimieren und den Nahverkehr als attraktives Gegengewicht zum Individualverkehr zu etablieren. Deshalb lässt sich das Land die Erweiterung des VMT jährlich rund 1,2 Millionen Euro Fördermittel kosten. Die bisherigen VMT-Partner erhoffen sich Verbesserungen für Pendler nach Südostthüringen. Außerdem erschließt man für die Bewohner an der A 4 ein landschaftlich reizvolles Gebiet rund um die Saalekaskade und die Bergbahnregion.

Was ändert sich für Fahrgäste aus dem Beitrittsgebiet?

Eine ganze Menge. „Das ist keine Tarif-, sondern eine Systemänderung“, sagt Kombus-Geschäftsführer Dirk Bergner. Statt Kilometer werden jetzt Zonen zugrunde gelegt. Der Fahrpreis richtet sich danach, wie viele Zonen man durchfährt. Und egal, welches Verkehrsmittel man benutzt, ist nur ein Ticket nötig. Wer also beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Saalfelder Markt ins Jenaer Wohngebiet Himmelreich möchte, fährt mit dem Bus zum Bahnhof, mit dem Zug ins Paradies und mit der Straßenbahn in Jenas Norden. Bisher musste er dafür drei Fahrscheine kaufen. Wichtig: VMT-Tickets müssen auf den Bahnsteigen oder im Bus entwertet werden.

Ändern sich die Preise?

Ja. Der Verbundtarif ist eine Mischkalkulation aus allen Verkehrsmitteln und kann je nach Wohnort, Fahrziel und Tarifart teurer aber auch billiger sein. Das Hopper-Ticket der Bahn beispielsweise, das bisher für Hin- und Rückfahrt 9,10 Euro kostet, wird zwischen Jena und Saalfeld aus dem Verkehr gezogen und durch ein VMT-Hopperticket ersetzt. Preis: 9,70 Euro. Dafür darf man dann aber Bus und Straßenbahn mitnutzen. Auch die Thoska für Studenten der Jenaer Hochschulen gilt künftig in allen Bussen im VMT-Gebiet.

Was bringen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis in den Verbund ein?

Vor allem viel Erfahrung beim Überlandverkehr in einer ländlich geprägten Region und Know-how bei der Vermarktung touristischer Produkte.

Was hat die Umstellung Kombus gekostet?

Das regionale Nahverkehrsunternehmen hat rund 150 neue Drucker und 110 Entwerter beschafft, Soft- und Hardware angepasst und die betroffenen Mitarbeiter geschult. Rund 800.000 Euro wurden laut Geschäftsführer Bert Hamm investiert, 75 Prozent davon übernahm das Land.

Wie sieht es mit modernen Bezahlmethoden aus?

Der VMT bietet eine eigene App, elektronisches Ticketing auf einer kontaktlosen Chipkarte an, aber auch eine Check-in/Check-out-Funktion für das Smartphone. Für letztere erhielt man im Oktober den Deutschen Mobilitätspreis 2020.

Werden sich die Anschlüsse von Bus und Bahn verbessern?

Vermutlich in kleinen Schritten. In der VMT-Zentrale in Erfurt, wo 17 Mitarbeiter beschäftigt sind, arbeitet man an einer großen Datendrehscheibe, von der gut eine Million Einwohner im Verbundgebiet profitieren sollen. Funktioniert das Ganze, erfährt der Busfahrer unkompliziert, wenn etwa ein Zug Verspätung hat. Das ist bisher nicht möglich.

Wo kann man sich über Details informieren?

Auf der extra eingerichteten Website www.vmt-thueringen.de/verbunderweiterung, die am Donnerstag freigeschaltet wird, auf www.kombus-online.eu, in den Servicecentern oder einer Sonderausgabe der Kundenzeitung „omni“, die am 18. November in allen Haushalten beider Landkreise verteilt werden soll.