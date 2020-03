Verkehrszählung in Rudolstadt dient der Trassenfindung für die B 85/88

Kameras, Radarmessgeräte und Menschen mit Notizblöcken entlang der Schwarzburger Chaussee und Am Saaldamm - so etwas bleibt in Rudolstadt nicht unbemerkt. Wer macht so etwas? Zu welchem Zweck? Und dürfen die das überhaupt? Wir sind der Sache nachgegangen.

An 17 Zählstellen drei Tage lang den Verkehr erfasst

Tatsächlich handelt es sich bei der Aktion um eine offizielle Verkehrszählung im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, die der Trassenfindung für den künftigen Verlauf der B 85/88 in Rudolstadt dient. Durchgeführt wurde die Zählung vom IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme mit Sitz in Dresden. „Wir waren vom Dienstag bis Donnerstag voriger Woche mit sechs Leuten in Rudolstadt“, berichtet Claudia Thielemann, Projektbearbeiterin bei IVAS. Gezählt wurde an elf Knotenpunkten und sechs Querschnitten im Abschnitt zwischen Ankerwerkskreuzung und Ludwigstraße.

Ergebnisse gehen an das Landesamt für Bau und Verkehr

„Ziel ist eine umfassende Analyse des Verkehrs“, sagte Claudia Thielemann. Deshalb habe man den Verkehr in repräsentativen Zeitschleifen erfasst, an einigen Knoten auch über 24 Stunden. Auch der Zeitpunkt in der ersten Märzwoche sei nicht zufällig gewählt worden. „Wir haben bewusst außerhalb der Ferien gezählt und zu einer Zeit, da nicht Eis und Schnee liegen“, so die IVAS-Mitarbeiterin. Es sei nicht nur um die Zahl der motorisierten Fahrzeuge gegangen, sondern auch im Fußgänger und Radfahrer. Zum Einsatz kamen Kameras, Radarmesstechnik und manuelle Zähler.

Die Ergebnisse werden jetzt in dem Dresdner Büro ausgewertet, auf den gesamten Verkehr hochgerechnet und dem Auftraggeber übermittelt. „Bei 17 Zählstellen kann auch die Stadt damit sicher etwas anfangen“, so Claudia Thielemann. Ihre Kollegen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, hätten übrigens nach der Rückkehr am Freitag von Rudolstadt geschwärmt. Die Empfehlung zum Besuch wolle sie gern weitergeben.