Verkehrszeichen in Saalfeld besprüht

Saalfeld. Am Montagmorgen stellte eine Polizeistreife in der Straße der Freiheit in Saalfeld Graffiti-Schmierereien fest. Der oder die Täter hatten mit gelber und grüner Farbe Verkehrszeichen und verkehrstechnische Bauwerke besprüht. Die aufgesprühten Symbole beziehungsweise Worte haben laut Polizei einen offensichtlichen Bezug zum Nationalsozialismus.

Hinweise zu den Verursachern erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon 03671/56 0 oder jede andere Polizeidienststelle. red