Rudolstadt. Die Suche nach einer vermissten Frau aus Polizei konnte am Montag eingestellt werden.

Seit Freitag wurde eine 37-Jährige aus Rudolstadt vermisst. Sie hatte ihre Wohnung am Abend verlassen und war seitdem verschwunden gewesen. Wie die Polizei mitteilte, sei die Frau nun am Montagvormittag wieder wohlbehalten in ihrem gewohnten Wohnumfeld angetroffen worden. Damit konnte die Suche eingestellt werden.

Die Polizei dankt für die Unterstützung und zahlreiche Hinweise.

