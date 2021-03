Vermisstensuche in Königsee mit glücklichem Ende

Eine 90-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag in Königsee vermisst gemeldet.

Die Suche nach ihr nahm ein gutes Ende.

Nachdem die Suchmaßnahmen nach der 90-Jährigen in Königsee bereits einige Zeit angelaufen waren, wurde von einem aufmerksamen 20-jährigen Mann eine ältere Frau im Stadtgebiet gefunden.

Diese war am Straßenrand gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, teilt die Polizei mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um die vermisste ältere Dame handelte und sie glücklicherweise bei dem Sturz unverletzt geblieben war.