Vermisster Mann aus dem Schwarzatal war in Leipzig

Saalfeld/Leipzig Polizei in Saalfeld hat die Fahndung nach dem 54-Jährigen am Sonntag aufgehoben

Erledigt hat sich seit diesem Wochenende die Suche nach einem 54-jährigen Mann aus Unterweißbach, der bereits seit dem 9. Oktober vermisst wurde. Der Mann sei am Sonnabend "wohlbehalten in Leipzig angetroffen" worden, teilte die Saalfelder Polizei am Sonntag mit. Zu den Umständen wurde zunächst nichts bekannt. Die Vermisstenfahndung habe sich damit erledigt.

Der Mann aus dem Schwarzatal hatte schon zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten die staatlichen Behörden beschäftigt. Bereits Ende März hatte die Saalfelder Polizei mit großem Aufwand nach ihm gesucht. Umfangreiche Suchmaßnahmen liefen seinerzeit in Unterweißbach und Sitzendorf mit Unterstützung von Personenspürhunden, zahlreichen Einsatzkräften sowie der Feuerwehr.

Polizei konnte Unglücksfall nicht ausschließen

Eine Spaziergängerin hatte zuvor am Ufer der Schwarza Bekleidung aufgefunden, die im Laufe der Ermittlungen dem Vermissten zugeordnet werden konnte. Am Nachmittag des Tages, an dem die Öffentlichkeitsfahndung anlief, wurde er wohlbehalten in Sitzendorf angetroffen.

Bei der Suche jetzt, die erst neun Tage nach seinem Verschwinden öffentlich gemacht wurde, hieß es, der Mann sei auf Medikamente angewiesen, ein Unglücksfall nicht auszuschließen.