Vernetzungstreffen zur Integration in Arbeitsmarkt

Saalfeld Zwischenstand zur Aufnahme ausländischer Beschäftigter in hiesigen Firmen soll diskutiert werden

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt beteiligt sich seit Mai dieses Jahres am Projekt „connecting humans", das in Erfurt gestartet war und nun auf weitere Städte und Landkreise in Thüringen ausgeweitet wird. Die Federführung übernimmt im Landkreis eine Steuerungsgruppe aus der Gleichstellungsbeauftragten und dem Fachplaner Teilhabe des Landratsamtes sowie der Leiterin der Kreisvolkshochschule, die vom Jobcenter unterstützt wird.

Ziel des Projektes im Landkreis ist es, konkrete Verbesserungen in der Integration von zugezogenen Bürgern voranzutreiben. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, in dem die Vernetzung gefördert und interessierte Menschen zusammengebracht werden. Bestehende Angebote sollen bekannter gemacht und durch Aufklärung über das neue Lebensumfeld vorhandene Ängste abgebaut werden. Erste Themen sind die Stärkung des Ehrenamtes in der Integrationsarbeit und die berufliche Integration.

Den Auftakt bietet die Veranstaltung „Integration in den Arbeitsmarkt – wo stehen wir im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt?“. Sie findet am Dienstag, 21. November von 13.30 bis 16 Uhr im Sitzungssaal Markt 6 in Saalfeld statt. Zu den Themen der Veranstaltung gehören Spracherwerb und Beruf. Der Thüringer Volkshochschulverband informiert über Wissenswertes zu Sprachniveaus, die Sprachförderkette und die Bedeutung von Sprachen lernen im Arbeitsalltag. Zudem werden Beispiele für eine gelungene Integration in den Arbeitsmarkt vorgestellt. Dazu gehören auch die Sichtweisen aus der kommunalen Wirtschaft zur Integration in den Arbeitsmarkt

„Die Integration von ausländischen Beschäftigten in den Arbeitsmarkt ist eine wichtige Aufgabe. Zum einen müssen die Sozialsysteme entlastet werden, zum anderen bedroht der Fachkräftemangel auch bei uns den Wohlstand. Mit einer erfolgreichen Integration können wir beide Aufgaben lösen“, sagt Landrat Marko Wolfram (SPD), der die Veranstaltung eröffnen wird. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich unter migration@kreis-slf.de oder unter 03671 823937 für die Veranstaltung anzumelden und in den gemeinsamen Austausch zu kommen.