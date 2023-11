Verschneiter Schlossberg in Könitz

Könitz. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verwandelt der Schnee Alltagsansichten in Märchenbilder.

Glatte Straßen, zerbeultes Blech, strapazierte Nerven und ein eisiger Wind bläst ins Gesicht. Trotz, dass der Wintereinbruch im Voraus prognostiziert wurde, hat er am Dienstag so manch einen kalt erwischt. Aber von ihren schönen Seiten zeigt sich die kalte Jahreszeit auch. Alltagsansichten verwandelt der Schnee regelmäßig in Märchenbilder. Hier beispielsweise die evangelisch-lutherische Pantaleonkirche in Könitz. Hinter ihr ragt der Schlossberg in die Höhe mit dem Wahrzeichen des Dorfes, der Burg Könitz, auf seinem Gipfel.