Versorgung mit FFP-Masken in Saalfeld gesichert

Womöglich kommt auch in Thüringen die Pflicht, in Nahverkehr und Geschäften eine FFP-Maske ("filtrierendes Gesichtsteil") zu tragen. Die noch häufig anzutreffenden, teils selbstgenähten Stoffmasken sowie Tücher und Schals wären dann nicht mehr erlaubt. Bereits im ersten Lockdown waren Apotheken Anlaufstellen für alle Arten von Mundschutz.

In der Gertrudenapotheke versichert Inhaberin Dana Gec: "Wir haben genügend FFP2-Masken da!". Die Bezeichnungen von FFP1 bis 3 beziehen sich auf den Grad der Filterwirkung. So sind etwa FFP3-Masken eher für hohe Anforderungen an Arbeitsplätze mit gefährliche Stoffen oder in Hochrisikogebieten diverser Krankheiten gedacht. "Wer sich besonders schützen will, bekommt bei uns auch die FFP3-Maske", sagt die Apothekerin. Aber auch OP-Masken/Mund-Nasen-Bedeckungen sind weiter im Sortiment. Allerdings verkaufe sie mehr FFP-Masken, vor allem an Kunden mit Berechtigungsschein von der Bundesregierung, so Gec.

Ähnlich sieht es in der Apotheke Südstadtgalerie aus. "Die meisten Kunden für FFP-Masken kommen mit dem Berechtigungsschein", sagt Apotheker Jörg Letsch. "Aber auch OP-Masken werden wieder stärker nachgefragt". Die große Zeit des optisch vielfältigen, aber wenig wirksamen Stoffschutzes sei wohl vorüber. "Die haben wir auch gar nicht mehr", so Letsch, und: "Wir sind ausreichend bevorrätigt".

Masken mit Ventil nicht empfohlen

Laut Apothekerin Susann Wollschläger von der Apotheke Hirschhausen gingen in dem Geschäft "täglich neue Angebote von etlichen Herstellern ein". Die Nachfrage sei anhaltend stark, "viele fragen nach den FFP2-Masken". Schlange stehen sei bisher nicht nötig, man habe sich "mit großen Mengen" eingedeckt. Erwähnenswert: Es sind nur Modelle ohne Ventil im Sortiment. Bei den eher seltenen mit Ventil ist der Fremdschutz schwächer ausgeprägt, erfährt man auf der Internetseite des Bundesinstuts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Von ihrer Verwendung wird abgeraten.

Auch von Sabine Kratky, Chefin der Marktapotheke. Sie sieht die Versorgungssituation im Vergleich zum Dezember "deutlich entspannter", als die Apotheken die ersten FFP-Masken an Risikogruppen, also vorwiegend Senioren, ausgaben. Da hatte sie beklagt, dass die Apotheken zu wenig Zeit gehabt hätten, sich zu bevorraten, wir berichteten. "Nun haben alle schon mehr Erfahrung".