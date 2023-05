Versteckte Gefahren bei der Gassi-Runde im Landkreis

Dominique Lattich über alternative Giftköder.

Dominique Lattich Foto: Lattich

Ich sehe es an meinem Hund: Er ist wie ein Staubsauger. Alles, was irgendwo herumliegt, ist schon aus Prinzip interessant für ihn. Aber nicht immer gut. Mitunter ist es sogar gefährlich, einmal unachtsam zu sein. In verschiedenen Gruppen in sozialen Medien kann man sich als Hundebesitzer über Giftköder austauschen, damit wir mit unseren Vierbeinern sicher unterwegs sind und sie auch in Ruhe schnüffeln dürfen.

Wir wissen damit, wo etwas Gefährliches gefunden wurde, welcher Bereich „sauber“ ist und welchen wir lieber meiden sollten.

Dann gibt es aber auch die versteckten Gefahren: Glasscherben, Kronkorken, Kunststoffteile oder Essensreste wie zum Beispiel Schokolade – Gift für Hunde! Es ist Müll, der in der Natur einfach liegengelassen oder teilweise sogar absichtlich hingekarrt wird.

Neben Hunden sind auch noch sämtliche andere Tiere in unseren Wiesen und Wäldern zu finden, die sich sicherlich auch über diese Abfälle her machen und schlimmstenfalls daran sterben. Haben sie das verdient? Würde man dem eigenen Haustier – egal ob Hund oder Katze – sowas vorsetzen?