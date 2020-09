Versuchter Trickbetrug im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Betrüger wendeten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt bei einer 84-Jährigen den Enkeltrick an (Symbolbild).

Uhlstädt/Oberkrossen. Die Polizei warnt aktuell wieder vor Betrugsmaschen am Telefon.

Am Donnerstag hatten unbekannte Betrüger wieder am Telefon den sogenannten „Enkeltrick“ bei einer Rentnerin versucht. Nach Angaben der Polizei hatte er einer 84-Jährigen erzählt, dass er aufgrund eines Autounfalls in finanziellen Schwierigkeiten sei und deshalb dringend 20.000 Euro benötige.

Eine Komplizin die angeblich Mitarbeiterin in einem Autohaus war, hatte der Seniorin daraufhin die genauen Formalitäten für die Geldüberweisung mitgeteilt. In einem weiteren Anruf gaben sich die Unbekannten als Polizeibeamte aus.

Die 84-Jährige witterte Verdacht und beendete das Telefonat. Sie meldete den Vorfall der Polizei.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen